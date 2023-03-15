Киселёв Валерий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёв Валерий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киселёв Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Смерть
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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