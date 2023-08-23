Юркова (Черепанова) Евдокия (Авдотья)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Мирон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Юрков Григорий
Отец ребёнка: Юрков Фёдор ст.
д. Чумна, Осинский уезд, Пермская губ.
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Юрков Фёдор ст.
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Юрков Фёдор ст.
Рождение ребёнка
1764
Сын: Юрков Матвей
Отец ребёнка: Юрков Фёдор ст.
Рождение ребёнка
1772
Сын: Юрков Елисей
Отец ребёнка: Юрков Фёдор ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрков Фёдор ст.
Смерть
Неизвестно