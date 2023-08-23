Юркова (Черепанова) Евдокия (Авдотья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркова (Черепанова) Евдокия (Авдотья)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Мирон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Юрков Григорий

Отец ребёнка: Юрков Фёдор ст.

Нижняя Чумна, Осинский уезд, Пермская губерния
д. Чумна, Осинский уезд, Пермская губ.
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Юрков Фёдор ст.

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Юрков Фёдор ст.

Рождение ребёнка
1764

Сын: Юрков Матвей

Отец ребёнка: Юрков Фёдор ст.

Рождение ребёнка
1772

Сын: Юрков Елисей

Отец ребёнка: Юрков Фёдор ст.

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрков Фёдор ст.

Смерть
Неизвестно
Нижняя Чумна, Осинский уезд, Пермская губерния
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