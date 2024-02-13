Бакай Анастасия Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бакай Вячеслав Леонидович
Мать: Бакай Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валерия Витальевна
Отец ребёнка: Виталий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арсений Витальевич
Отец ребёнка: Виталий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герман Витальевич
Отец ребёнка: Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Виталий