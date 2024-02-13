Бакай Анастасия Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакай Анастасия Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бакай Вячеслав Леонидович

Мать: Бакай Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валерия Витальевна

Отец ребёнка: Виталий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арсений Витальевич

Отец ребёнка: Виталий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герман Витальевич

Отец ребёнка: Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виталий

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