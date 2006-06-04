Зацаринный Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зацаринный Юрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1968

Дата смерти

04.06.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1996

Сын: Зацаринный Николай Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
04.06.2006
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