Зацаринный Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1968
Дата смерти04.06.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1996
Сын: Зацаринный Николай Юрьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
04.06.2006