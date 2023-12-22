Новикова (Комарова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Комарова) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Слаговищи, Козельский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комаров Дмитрий Антонович

Мать: Комарова Пелагея Федотовна

Слаговищи, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Павел Максимович

Отец ребёнка: Новиков Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Максим

Смерть
Неизвестно
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