Закордонец Виталий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1972
Бракосочетание
18.01.1997
Рождение ребёнка
12.01.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Закордонец Людмила Владиславовна
Рождение ребёнка
27.01.2011
Сын: Закордонец Александр Виталиевич
Мать ребёнка: Закордонец Людмила Владиславовна
Рождение ребёнка
29.08.2014
Дочь: Закордонец Ярослава Витальевна
Мать ребёнка: Закордонец Людмила Владиславовна