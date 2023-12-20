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Закордонец Виталий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1972

Отец: Закордонец Александр Алексеевич

Мать: Закордонец Наталья Василиевна

Бракосочетание
18.01.1997

Жена: Закордонец Людмила Владиславовна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закордонец Людмила Владиславовна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
27.01.2011

Сын: Закордонец Александр Виталиевич

Мать ребёнка: Закордонец Людмила Владиславовна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
29.08.2014

Дочь: Закордонец Ярослава Витальевна

Мать ребёнка: Закордонец Людмила Владиславовна

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