Курская неизвестная — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курская неизвестная

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

Мать

1889 г.р.

Муж

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Дети

Около 1930 г.р.
С 1932 по 1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тибурев Николай

Мать: Тибурева Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Курская Галина Ильинична

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Около 1930

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
С 1932 по 1940

Дочь: Алексина Валентина Ильинична

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1941
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