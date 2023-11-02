Курская неизвестная
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тибурев Николай
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Курская Галина Ильинична
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Около 1930
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
С 1932 по 1940
Дочь: Алексина Валентина Ильинична
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1941