Матрёна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрёна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Дюдяев Наум Мартынович

Отец ребёнка: Мартын Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартын Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Анаево, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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