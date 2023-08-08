Матрёна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Мартын Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартын Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
Анаево, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно