Бабок Вероника Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабок Вероника Станиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.2015

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.2015

Отец: Бабок Станислав

Мать: Бабок Светлана Николаевна

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