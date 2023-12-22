Жигадло (Карачунская) Лина Марковна
Место рождения
Дата рождения19.11.1902 ст.
Дата смерти24.06.1984
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1902 ст.
Отец: Карачунский Марк
Мать: Карачунская София
Рождение ребёнка
27.11.1927
Дочь: Марина Николаевна
Отец ребёнка: Жигадло Николай Владимирович
Рождение ребёнка
26.12.1934
Дочь: Кира Николаевна
Отец ребёнка: Жигадло Николай Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.06.1984