Жигадло (Карачунская) Лина Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигадло (Карачунская) Лина Марковна

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

19.11.1902 ст.

Дата смерти

24.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1902 ст.

Отец: Карачунский Марк

Мать: Карачунская София

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
27.11.1927

Дочь: Марина Николаевна

Отец ребёнка: Жигадло Николай Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.12.1934

Дочь: Кира Николаевна

Отец ребёнка: Жигадло Николай Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жигадло Николай Владимирович

Смерть
24.06.1984
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