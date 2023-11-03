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Петков Егор Борисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Пятков Борис Иванов

Мать: Пяткова Федора Иванова

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Мальцова 1?, Киселева Харитина Егорова

Мать ребёнка: Петкова Акулина Симанова

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Петков Иван Егоров

Мать ребёнка: Петкова Акулина Симанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петкова Акулина Симанова

Смерть
1820
Песчаное, Карабалыкский район, Костанайская область
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