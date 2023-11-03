Петков Егор Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Пятков Борис Иванов
Мать: Пяткова Федора Иванова
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Мальцова 1?, Киселева Харитина Егорова
Мать ребёнка: Петкова Акулина Симанова
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Петков Иван Егоров
Мать ребёнка: Петкова Акулина Симанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петкова Акулина Симанова
Смерть
1820
Песчаное, Карабалыкский район, Костанайская область