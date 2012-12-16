Попова (Бурдина) Таисия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Бурдина) Таисия Яковлевна

Место рождения

г. Самара

Дата рождения

28.03.1937

Дата смерти

16.12.2012

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1937

Отец: Бурдин Яков Васильевич

Мать: Бурдина Екатерина Михайловна

г. Самара
Рождение ребёнка
14.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Север Григорьевич

г. Самара
Рождение ребёнка
08.04.1969

Дочь: Тонева Марина Севериновна

Отец ребёнка: Попов Север Григорьевич

г. Самара
Смерть
16.12.2012
г. Самара
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