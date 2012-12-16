Попова (Бурдина) Таисия Яковлевна
Место рожденияг. Самара
Дата рождения28.03.1937
Дата смерти16.12.2012
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1937
г. Самара
Рождение ребёнка
14.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Север Григорьевич
г. Самара
Рождение ребёнка
08.04.1969
Дочь: Тонева Марина Севериновна
Отец ребёнка: Попов Север Григорьевич
г. Самара
Смерть
16.12.2012
г. Самара