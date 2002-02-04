Крийс Алекс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крийс Алекс

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.2002

Пол

Мужской

Отец

1975 г.р.

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.2002

Отец: Крийс Александер

Мать: Крийс Ольга Евгеньевна

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