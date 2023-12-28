Попова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Попов Арсентий

Отец ребёнка: Попов Степан

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Осипова Анна

Отец ребёнка: Попов Степан

Рождение ребёнка
1914

Сын: Васильев Николай

Отец ребёнка: Попов Степан

Рождение ребёнка
1920

Сын: Попов Алексей

Отец ребёнка: Попов Степан

Рождение ребёнка
19.04.1922

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Попов Степан

Рождение ребёнка
1924

Сын: Васильев Павел

Отец ребёнка: Попов Степан

Рождение ребёнка
17.02.1927

Сын: Попов Юрий

Отец ребёнка: Попов Степан

Рождение ребёнка
24.06.1929

Дочь: Эмилия

Отец ребёнка: Попов Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Степан

Смерть
1946
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