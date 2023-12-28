Попова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Попов Арсентий
Отец ребёнка: Попов Степан
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Осипова Анна
Отец ребёнка: Попов Степан
Рождение ребёнка
1914
Сын: Васильев Николай
Отец ребёнка: Попов Степан
Рождение ребёнка
1920
Сын: Попов Алексей
Отец ребёнка: Попов Степан
Рождение ребёнка
19.04.1922
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Попов Степан
Рождение ребёнка
1924
Сын: Васильев Павел
Отец ребёнка: Попов Степан
Рождение ребёнка
17.02.1927
Сын: Попов Юрий
Отец ребёнка: Попов Степан
Рождение ребёнка
24.06.1929
Дочь: Эмилия
Отец ребёнка: Попов Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Степан
Смерть
1946