Карина (Кошкова) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения06.11.1920
Дата смертиОколо 08.05.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1948
Рождение ребёнка
20.05.1952
Рождение ребёнка
05.09.1954
Рождение ребёнка
28.04.1956
Рождение ребёнка
06.04.1958
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 08.05.1993
Похороны
Неизвестно