Карина (Кошкова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карина (Кошкова) Анна Григорьевна

Место рождения

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

06.11.1920

Дата смерти

Около 08.05.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карин Николай Лазаревич

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карин Николай Лазаревич

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карин Николай Лазаревич

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карин Николай Лазаревич

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карин Николай Лазаревич

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 08.05.1993
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Похороны
Неизвестно
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
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