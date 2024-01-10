Гаязов Хуснетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаязов Хуснетдин

Гаязов Хуснетдин

Место рождения

д. Исаково Буинского р-на

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Исаково Буинского р-на
Рождение ребёнка
16.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close