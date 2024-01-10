Гаязов Хуснетдин
Место рожденияд. Исаково Буинского р-на
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Исаково Буинского р-на
Рождение ребёнка
16.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно