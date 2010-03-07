Али Марзия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Али Марзия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.03.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Али Валиэхмэт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Али Валиэхмэт

Хельсинки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Али Харис

Отец ребёнка: Али Валиэхмэт

Хельсинки
Смерть
07.03.2010
Хельсинки
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Хельсинки
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