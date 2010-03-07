Али Марзия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.03.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Али Валиэхмэт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Али Валиэхмэт
Хельсинки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Али Харис
Отец ребёнка: Али Валиэхмэт
Хельсинки
Смерть
07.03.2010
Хельсинки
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Хельсинки