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Едрёнкин Иван Андриянович

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Место рождения

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Едрёнкин Или Едрёнов Или Маркелов Андриян Дорофеевич

Мать: Едрёнкина Мария Дмитриевна

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
27.01.1892

Жена: Едрёнкина Анастасия Яковлевна

Лавочное, 450045, Россия
Рождение ребёнка
17.03.1893

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Едрёнкина Анастасия Яковлевна

Александровка, Богородской волости, Уфимского уезда
Рождение ребёнка
04.10.1899

Сын: Едрёнкин Яков Иванович

Мать ребёнка: Едрёнкина Анастасия Яковлевна

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1912

Дочь: Васса Ивановна

Мать ребёнка: Едрёнкина Анастасия Яковлевна

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1912

Сын: Едрёнкин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Едрёнкина Анастасия Яковлевна

д.Старая Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Калерия Ивановна

Мать ребёнка: Едрёнкина Анастасия Яковлевна

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Смерть
Неизвестно
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
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