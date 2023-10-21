Едрёнкин Иван Андриянович
Место рожденияАлександровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
27.01.1892
Лавочное, 450045, Россия
Рождение ребёнка
17.03.1893
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Едрёнкина Анастасия Яковлевна
Александровка, Богородской волости, Уфимского уезда
Рождение ребёнка
04.10.1899
Мать ребёнка: Едрёнкина Анастасия Яковлевна
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1912
Дочь: Васса Ивановна
Мать ребёнка: Едрёнкина Анастасия Яковлевна
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1912
Мать ребёнка: Едрёнкина Анастасия Яковлевна
д.Старая Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Калерия Ивановна
Мать ребёнка: Едрёнкина Анастасия Яковлевна
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Смерть
Неизвестно
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд