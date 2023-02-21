Пицхелаури Ладыко
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пицхелаури Шота
Мать: Пицхелаури Надя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мерико
Мать ребёнка: Пицхелаури Манана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пицхелаури Георгий
Мать ребёнка: Пицхелаури Манана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пицхелаури Леван
Мать ребёнка: Пицхелаури Манана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пицхелаури Манана
Смерть
Неизвестно