Кургун Михаил Илларионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Рождение ребёнка
18.05.1902
Дочь: Евфросиния Михайлова
Мать ребёнка: Кургун Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
18.05.1902
Сын: Кургун Пётр Михайлов
Мать ребёнка: Кургун Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
10.08.1909
Мать ребёнка: Кургун Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
13.01.1912
Мать ребёнка: Кургун Марфа Филипповна
Смерть
Неизвестно