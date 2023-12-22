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Кургун Михаил Илларионович

Место рождения

Казанка, Миколаївська область

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Кургун Илларион Кузьмин

Мать: Кургун Евфросинья Лукьянова

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
18.05.1902

Дочь: Евфросиния Михайлова

Мать ребёнка: Кургун Марфа Филипповна

Рождение ребёнка
18.05.1902

Сын: Кургун Пётр Михайлов

Мать ребёнка: Кургун Марфа Филипповна

Рождение ребёнка
10.08.1909

Сын: Кургун Иван Михайлович

Мать ребёнка: Кургун Марфа Филипповна

Рождение ребёнка
13.01.1912

Сын: Кургун Павел Михайлович

Мать ребёнка: Кургун Марфа Филипповна

Смерть
Неизвестно
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