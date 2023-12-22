Кутина Аграфена Моисеевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Аграфене на тот момент было 30 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1899
Дочь: Кутина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Кутин Иван Григорьевич
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Екатерине на тот момент было 7 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1901
Дочь: Кутина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кутин Иван Григорьевич
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Александре на тот момент было 5 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1905
Дочь: Кутина Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Кутин Иван Григорьевич
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Агриппина на тот момент было 1 год.
Рождение ребёнка
Вычислено 1907
Отец ребёнка: Кутин Иван Григорьевич
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1908 год. Указано, что Даниилу на тот момент было 1 год.
Рождение ребёнка
Вычислено 1910
Отец ребёнка: Кутин Иван Григорьевич
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1911 год. Указано, что Николаю на тот момент было 1 год.
Рождение ребёнка
Вычислено 1912
Дочь: Кутина Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Кутин Иван Григорьевич
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Федосье на тот момент было 1 год.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно