Кутина Аграфена Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутина Аграфена Моисеевна

Место рождения

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Вычислено 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1882 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Аграфене на тот момент было 30 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1899

Дочь: Кутина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Кутин Иван Григорьевич

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Екатерине на тот момент было 7 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1901

Дочь: Кутина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кутин Иван Григорьевич

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Александре на тот момент было 5 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1905

Дочь: Кутина Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Кутин Иван Григорьевич

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Агриппина на тот момент было 1 год.
Рождение ребёнка
Вычислено 1907

Сын: Кутин Даниил Иванович

Отец ребёнка: Кутин Иван Григорьевич

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1908 год. Указано, что Даниилу на тот момент было 1 год.
Рождение ребёнка
Вычислено 1910

Сын: Кутин Николай Иванович

Отец ребёнка: Кутин Иван Григорьевич

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1911 год. Указано, что Николаю на тот момент было 1 год.
Рождение ребёнка
Вычислено 1912

Дочь: Кутина Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Кутин Иван Григорьевич

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Федосье на тот момент было 1 год.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутин Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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