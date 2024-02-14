Имамов Фаузий Имамович
Место рожденияБашкирская АССР, Илишевский р-н, д. Исанбаево
Дата рождения1908
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Имамов Фаузий Имамович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1908Башкирская АССР, Илишевский р-н, д. Исанбаево. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
19.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Имамова Махигуль Шаеховна
Смерть
1985