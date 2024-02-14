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Имамов Фаузий Имамович

Место рождения

Башкирская АССР, Илишевский р-н, д. Исанбаево

Дата рождения

1908

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
Имамов Фаузий Имамович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1908Башкирская АССР, Илишевский р-н, д. Исанбаево. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
19.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Имамова Махигуль Шаеховна

Смерть
1985

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