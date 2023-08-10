(Гомонов) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гомонов) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1878 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Гомонов Трофим

Мать: Гомонова Пелагея

Смерть
Неизвестно
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