Ивачёв Валерий Анатольевич
Место рождения
Дата рождения02.08.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1950
Бракосочетание
27.12.1975
Бракосочетание
27.12.1975
Жена: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1976
Мать ребёнка: Ивачёва Светлана Ивановна
г. Рудный Кустанайская обл. Казахская ССР
Рождение ребёнка
04.06.1978
Мать ребёнка: Ивачёва Светлана Ивановна
г. Рудный Кустанайская обл. Казахская ССР