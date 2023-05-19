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Ивачёв Валерий Анатольевич

Место рождения

Бор-Форпост, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

02.08.1950

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1950

Отец: Ивачёв Анатолий Николаевич

Мать: Ивачёва Валентина Егоровна

Бор-Форпост, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
27.12.1975

Жена: Ивачёва Светлана Ивановна

Пышма, Пышминский, Свердловская область
Бракосочетание
27.12.1975

Жена: не указана

Пышма, Пышминский, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.11.1976

Сын: Ивачёв Сергей Валерьевич

Мать ребёнка: Ивачёва Светлана Ивановна

г. Рудный Кустанайская обл. Казахская ССР
Рождение ребёнка
04.06.1978

Сын: Ивачёв Юрий Валерьевич

Мать ребёнка: Ивачёва Светлана Ивановна

г. Рудный Кустанайская обл. Казахская ССР
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