Мирошниченко Никита Иудович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Мирошников Иуда Карпович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Лысенко Елена Никитична
Мать ребёнка: Мирошниченко Дарья Борисовна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Свитенко Полина Никитична
Мать ребёнка: Мирошниченко Дарья Борисовна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Мирошниченко Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Мирошниченко Дарья Борисовна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Горбенко Ирина Никитична
Мать ребёнка: Мирошниченко Дарья Борисовна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Мирошниченко Татьяна Никитична
Мать ребёнка: Мирошниченко Дарья Борисовна
Смерть
1952