Мирошниченко Никита Иудович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирошниченко Никита Иудович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Мирошников Иуда Карпович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Лысенко Елена Никитична

Мать ребёнка: Мирошниченко Дарья Борисовна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Свитенко Полина Никитична

Мать ребёнка: Мирошниченко Дарья Борисовна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Мирошниченко Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Мирошниченко Дарья Борисовна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Горбенко Ирина Никитична

Мать ребёнка: Мирошниченко Дарья Борисовна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Мирошниченко Татьяна Никитична

Мать ребёнка: Мирошниченко Дарья Борисовна

Смерть
1952
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