Богданова Шэмсениса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1870
Сын: Богданов Фахрелислам
Отец ребёнка: Богданов Шайхулислам
д.Буриказганово,Башкирия
Рождение ребёнка
16.08.1872
Дочь: Гизиниса
Отец ребёнка: Богданов Шайхулислам
Смерть
Неизвестно