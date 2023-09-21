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(Борхсениус) Анне Доротея
(Борхсениус) Анне Доротея
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1742
Дата смерти
1742
Пол
Женский
Отец
Борхсениус Йенс Йохансен
1707 г.р.
Мать
Борхсениус (Мунк) Анна
1704 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец:
Борхсениус Йенс Йохансен
Мать:
Борхсениус Анна
Смерть
1742
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