(Борхсениус) Анне Доротея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Борхсениус) Анне Доротея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1742

Пол

Женский

Отец

1707 г.р.

Мать

1704 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Борхсениус Йенс Йохансен

Мать: Борхсениус Анна

Смерть
1742
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