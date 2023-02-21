Кочетов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.04.1807

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1791
Московская губерния
Место жительства
С 1797 по 1798
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1798 по 1807
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
28.04.1807
Кострома, город Кострома, Костромская область
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