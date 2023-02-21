Кочетов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.04.1807
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1791
Московская губерния
Место жительства
С 1797 по 1798
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1798 по 1807
Смерть
28.04.1807