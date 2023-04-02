Тункина Василиса Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тункина Василиса Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1911
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 1-2 августа 1911г СТефан Родители: Сокольского села крестьянин Николай Николаев Федяков и законная его жена Феодулия Ефимиева, оба православные Восприемники: родной брат Николаю Петр и кре... Показать все
Смерть
Неизвестно
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