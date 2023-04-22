(Радостева) Акулина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Радостева) Акулина Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1811 г.р.

Мать

Около 1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: Радостев Михаил Петров

Мать: Радостева Мария Феодрова

Место жительства
1850 ст.
поч. Бородинский
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#185
Смерть
Неизвестно
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