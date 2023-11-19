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Хмелёв Василий Андрианович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1917 по 1918

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хмелёв Андриан

Мать: Хмелёва Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
17.05.1909 ст.

Дочь: Хмелёва Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Хмелёва Александра Николаевна

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хмелёва Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Хмелёва Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хмелёва Александра Николаевна

Смерть
С 1917 по 1918
Умерли в ссылке во время революции
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