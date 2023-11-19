Хмелёв Василий Андрианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1917 по 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хмелёв Андриан
Рождение ребёнка
17.05.1909 ст.
Дочь: Хмелёва Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Хмелёва Александра Николаевна
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хмелёва Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Хмелёва Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1917 по 1918
Умерли в ссылке во время революции