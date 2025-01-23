Левинский Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Типухина) Ольга
Рождение ребёнка
17.01.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Типухина) Ольга