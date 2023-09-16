(Барышко) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1922
Отец: Барышко Емельян
Мать: Барышко Мария
Место жительства
С 06.04.1943 по ?.05.1945
Fa. Jurgens & Prinzen, Abt. Fassholzfabrik, Warstein
Рождение ребёнка
21.03.1946
Сын: Резниченко (барышко) Геннадий
Отец ребёнка: Zajonc / Zajac Feliks / Felix
Рождение ребёнка
29.01.1957
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Резниченко Николай
Рождение ребёнка
09.02.1958
Сын: Резниченко Сергей
Отец ребёнка: Резниченко Николай
Смерть
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно