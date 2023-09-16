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(Барышко) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1922

Отец: Барышко Емельян

Мать: Барышко Мария

Место жительства
С 06.04.1943 по ?.05.1945
Fa. Jurgens & Prinzen, Abt. Fassholzfabrik, Warstein
Рождение ребёнка
21.03.1946

Сын: Резниченко (барышко) Геннадий

Отец ребёнка: Zajonc / Zajac Feliks / Felix

Рождение ребёнка
29.01.1957

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Резниченко Николай

Рождение ребёнка
09.02.1958

Сын: Резниченко Сергей

Отец ребёнка: Резниченко Николай

Смерть
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
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