(Епифанова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Епифанова) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1901

Дата смерти

06.02.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1901

Отец: Епифанов Василий Иоаннов

Мать: Матрона Косьмина

Рождение ребёнка
26.02.1931

Дочь: Елизавета Леонтьевна

Отец ребёнка: Чугунов Леонтий Семенович

Васильевка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
06.02.1973
Старое Суркино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
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