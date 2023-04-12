(Епифанова) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1901
Дата смерти06.02.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1901
Отец: Епифанов Василий Иоаннов
Мать: Матрона Косьмина
Рождение ребёнка
26.02.1931
Дочь: Елизавета Леонтьевна
Отец ребёнка: Чугунов Леонтий Семенович
Васильевка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
06.02.1973
Старое Суркино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область