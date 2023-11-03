Володимиров Иван Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолодимиров Иван Алексеев

Володимиров Иван Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Володимеров Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Володимиров Михаил Иванов

Мать ребёнка: Володимирова Мария Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Володимиров Данила Иванов

Мать ребёнка: Володимирова Мария Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Володимирова Мария Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Агрипина Иванова

Мать ребёнка: Володимирова Мария Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Володимиров Кондратий Иванов

Мать ребёнка: Володимирова Мария Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Володимиров Василий Иванов

Мать ребёнка: Володимирова Мария Никифорова

Рождение ребёнка
28.09.1784

Сын: Володимиров Ерофей Иванов

Мать ребёнка: Володимирова Мария Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Анна 2 Иванова

Мать ребёнка: Володимирова Мария Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володимирова Мария Никифорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close