Володимиров Иван Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Володимеров Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Володимиров Михаил Иванов
Мать ребёнка: Володимирова Мария Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Володимиров Данила Иванов
Мать ребёнка: Володимирова Мария Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Володимирова Мария Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Агрипина Иванова
Мать ребёнка: Володимирова Мария Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Володимиров Кондратий Иванов
Мать ребёнка: Володимирова Мария Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Володимиров Василий Иванов
Мать ребёнка: Володимирова Мария Никифорова
Рождение ребёнка
28.09.1784
Сын: Володимиров Ерофей Иванов
Мать ребёнка: Володимирова Мария Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Анна 2 Иванова
Мать ребёнка: Володимирова Мария Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно