Ранеткина Любовь Неиз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ранеткина Любовь Неиз

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ранеткин Александр Васильевич

Валуйки, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ранеткин Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ранеткин Александр Васильевич

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