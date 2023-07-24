Ранеткина Любовь Неиз
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ранеткин Александр Васильевич
Валуйки, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ранеткин Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно