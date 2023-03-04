Лобанов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти22.04.1846 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Лобанов Иван Афанасьевич
Мать: Лобанова Марфа Нефедеева
Рождение ребёнка
1801
Сын: Лобанов Елестей Васильевич
Мать ребёнка: Лобанова Епестимия
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Марьяна Васильевна
Мать ребёнка: Лобанова Епестимия
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Лобанова Епестимия
Рождение ребёнка
1809
Сын: Лобанов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Лобанова Епестимия
Рождение ребёнка
1813
Сын: Лобанов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Лобанова Епестимия
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Васильевна
Мать ребёнка: Лобанова Епестимия
Рождение ребёнка
1822
Сын: Лобанов Анфиноген Васильевич
Мать ребёнка: Лобанова Епестимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лобанова Епестимия
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
22.04.1846 ст.