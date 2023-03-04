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Лобанов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

22.04.1846 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Лобанов Иван Афанасьевич

Мать: Лобанова Марфа Нефедеева

Рождение ребёнка
1801

Сын: Лобанов Елестей Васильевич

Мать ребёнка: Лобанова Епестимия

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Марьяна Васильевна

Мать ребёнка: Лобанова Епестимия

Рождение ребёнка
1806

Сын: Лобанов Семён Васильевич

Мать ребёнка: Лобанова Епестимия

Рождение ребёнка
1809

Сын: Лобанов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Лобанова Епестимия

Рождение ребёнка
1813

Сын: Лобанов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Лобанова Епестимия

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Васильевна

Мать ребёнка: Лобанова Епестимия

Рождение ребёнка
1822

Сын: Лобанов Анфиноген Васильевич

Мать ребёнка: Лобанова Епестимия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова Епестимия

Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
22.04.1846 ст.
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