Шамаева Светлана Васильевна 24.02.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шамаева Светлана Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1954

Отец: Шамаев Василий Иванович

Мать: Шамаева Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Алексей

Отец ребёнка: Воробьев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Наталья Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Алексей

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