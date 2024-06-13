Шамаева Светлана Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1954
Отец: Шамаев Василий Иванович
Мать: Шамаева Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Алексей
Отец ребёнка: Воробьев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Наталья Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьев Алексей