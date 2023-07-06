Вершинина Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВершинина Валентина Алексеевна

Вершинина Валентина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1976

Сын: Сорокин Сергей Викторович

Отец ребёнка: Сорокин Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
01.02.?

Сын: Сорокин Алексей Викторович

Отец ребёнка: Сорокин Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
01.02.?

Сын: Сорокин Алексей Викторович

Отец ребёнка: Сорокин Виктор Васильевич

Смерть
Неизвестно