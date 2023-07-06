Вершинина Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1976
Сын: Сорокин Сергей Викторович
Отец ребёнка: Сорокин Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
01.02.?
Сын: Сорокин Алексей Викторович
Отец ребёнка: Сорокин Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
01.02.?
Сын: Сорокин Алексей Викторович
Отец ребёнка: Сорокин Виктор Васильевич
Смерть
Неизвестно