Бернякович Роман Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБернякович Роман Иванович

Бернякович Роман Иванович

Место рождения

Зани, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Между 1725 и 1730

Дата смерти

После 1800

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1725 и 1730

Отец: Бернякович Иван

Мать: не указана

Зани, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Бернякович Петр Романович

Мать ребёнка: Бернякович Акулина Фёдоровна

Зани, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1774

Сын: Бернякович Данило Романович

Мать ребёнка: Бернякович Акулина Фёдоровна

Зани, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бернякович Акулина Фёдоровна

Смерть
После 1800
Зани, Мядельский район, Минская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close