Бернякович Роман Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1725 и 1730
Дата смертиПосле 1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1725 и 1730
Отец: Бернякович Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Бернякович Петр Романович
Мать ребёнка: Бернякович Акулина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1774
Сын: Бернякович Данило Романович
Мать ребёнка: Бернякович Акулина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1800