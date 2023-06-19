Кравченко Григорий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Кравченко Афанасий
Мать: не указана
Военная служба
22.06.1941
Место рождения: Украинская ССР, Черниговская обл., Менский р-н Дата призыва: 22.06.1941 Менский РВК, Украинская ССР, Черниговская обл., Менский р-н Воинское звание: красноармеец Причина выбытия: попал... Показать все
Смерть
Неизвестно