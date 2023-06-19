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Кравченко Григорий Афанасьевич

Место рождения

Лески, Чернігівська область

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Кравченко Афанасий

Мать: не указана

Лески, Чернігівська область
Военная служба
22.06.1941
Лески, Чернігівська область
Место рождения: Украинская ССР, Черниговская обл., Менский р-н Дата призыва: 22.06.1941 Менский РВК, Украинская ССР, Черниговская обл., Менский р-н Воинское звание: красноармеец Причина выбытия: попал... Показать все
Смерть
Неизвестно