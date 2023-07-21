Ищук Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1971
Отец: Ищук Николай
Мать: Ищук Налина Васильевна
Рождение ребёнка
19.10.1997
Дочь: Тюленева Алина Сергеевна
Мать ребёнка: Умаргалиева Ирина Валерьевна
Рождение ребёнка
30.10.2004
Мать ребёнка: Ищук Анна Николаевна
Рождение ребёнка
29.12.2009
Мать ребёнка: Ищук Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ищук Анна Николаевна