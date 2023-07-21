Ищук Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ищук Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1971

Отец: Ищук Николай

Мать: Ищук Налина Васильевна

Рождение ребёнка
19.10.1997

Дочь: Тюленева Алина Сергеевна

Мать ребёнка: Умаргалиева Ирина Валерьевна

Рождение ребёнка
30.10.2004

Сын: Ищук Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Ищук Анна Николаевна

Рождение ребёнка
29.12.2009

Сын: Ищук Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Ищук Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ищук Анна Николаевна

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