Давлетова (Богданова) Гульнара
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1967
Дата смерти?.04.2006
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1967
Отец: Богданов Ахияр Гилязитдинович
Мать: Богданова Фануза
Рождение ребёнка
05.04.1987
Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
09.08.1995
д Канны-Туркеева Буздякском районе Башкортостана
Рождение ребёнка
05.12.1996
д Канны-Туркеева Буздякском районе Башкортостана
Смерть
?.04.2006
Похороны
Неизвестно
д Канны-Туркеева Буздякском районе Башкортостана