Давлетова (Богданова) Гульнара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлетова (Богданова) Гульнара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1967

Дата смерти

?.04.2006

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1967

Отец: Богданов Ахияр Гилязитдинович

Мать: Богданова Фануза

Рождение ребёнка
05.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давлетов Мунир

Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
09.08.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давлетов Мунир

д Канны-Туркеева Буздякском районе Башкортостана
Рождение ребёнка
05.12.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давлетов Мунир

д Канны-Туркеева Буздякском районе Башкортостана
Смерть
?.04.2006
Похороны
Неизвестно
д Канны-Туркеева Буздякском районе Башкортостана
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