Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1920

Сын: Герей Гавриил Никитович

Отец ребёнка: Гирей(герей) Никита Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герей Федор Никитович

Отец ребёнка: Гирей(герей) Никита Яковлевич

С.Албазинка Завитинского района.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герей Афанасий Никитович

Отец ребёнка: Гирей(герей) Никита Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герей Григорий Никитович

Отец ребёнка: Гирей(герей) Никита Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гирей(герей) Никита Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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