Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1920
Отец ребёнка: Гирей(герей) Никита Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гирей(герей) Никита Яковлевич
С.Албазинка Завитинского района.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гирей(герей) Никита Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гирей(герей) Никита Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно