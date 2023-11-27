Козлова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1953

Сын: Козлов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Козлов Василий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Козлов Василий Ильич

Мордовия,ельниковский р-н,село Васильевка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Василий Ильич

Смерть
2018
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