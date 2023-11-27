Козлова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1953
Сын: Козлов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Козлов Василий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козлов Василий Ильич
Мордовия,ельниковский р-н,село Васильевка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Василий Ильич
Смерть
2018