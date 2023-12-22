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Луценко Гаврило Гордеев

Место рождения

Доброполье, Харківська область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Луценко Гордей Гаврилов

Мать: Луценко Матрона Хворова

Доброполье, Харківська область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Луценко Никита Гаврилов

Мать ребёнка: Луценко Марья Васильева

Доброполье, Харківська область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Дарья Гаврилова

Мать ребёнка: Луценко Марья Васильева

Доброполье, Харківська область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Наталья Гаврилова

Мать ребёнка: Луценко Марья Васильева

Доброполье, Харківська область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Луценко Семён Гаврилов

Мать ребёнка: Луценко Марья Васильева

Доброполье, Харківська область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ксения Гаврилова

Мать ребёнка: Луценко Марья Васильева

Доброполье, Харківська область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ксения Гаврилова

Мать ребёнка: Луценко Марья Васильева

Доброполье, Харківська область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Луценко Дмитрий Гаврилов

Мать ребёнка: Луценко Марья Васильева

Доброполье, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луценко Марья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луценко Марья Васильева

Смерть
Неизвестно
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