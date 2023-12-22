Луценко Гаврило Гордеев
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Луценко Гордей Гаврилов
Мать: Луценко Матрона Хворова
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Луценко Марья Васильева
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Дарья Гаврилова
Мать ребёнка: Луценко Марья Васильева
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Наталья Гаврилова
Мать ребёнка: Луценко Марья Васильева
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Луценко Марья Васильева
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ксения Гаврилова
Мать ребёнка: Луценко Марья Васильева
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ксения Гаврилова
Мать ребёнка: Луценко Марья Васильева
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Луценко Марья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луценко Марья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луценко Марья Васильева
Смерть
Неизвестно