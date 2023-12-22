Кудинов Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.05.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности