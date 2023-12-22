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Кудинов Петр Васильевич

Место рождения

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

03.05.1903

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1903

Отец: Кудинов Василий Семенович

Мать: Кудинова Евдокия Гавриловна

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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