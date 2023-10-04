Гурьева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьева Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1671 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1665 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1671 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1695 ст.

Сын: Гурьев Кирилл Тимофеев

Отец ребёнка: Гурьев Тимофей (Тимошка) Иванов

Никитино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1700 ст.

Сын: Гурьев Прохор Тимофеев

Отец ребёнка: Гурьев Тимофей (Тимошка) Иванов

Никитино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1703 ст.

Дочь: Устинья Тимофеева

Отец ребёнка: Гурьев Тимофей (Тимошка) Иванов

Никитино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1705 ст.

Дочь: Матрёна Тимофеева

Отец ребёнка: Гурьев Тимофей (Тимошка) Иванов

Никитино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьев Тимофей (Тимошка) Иванов

Смерть
Неизвестно
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