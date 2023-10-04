Гурьева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1671 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1671 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1695 ст.
Отец ребёнка: Гурьев Тимофей (Тимошка) Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1700 ст.
Отец ребёнка: Гурьев Тимофей (Тимошка) Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1703 ст.
Дочь: Устинья Тимофеева
Отец ребёнка: Гурьев Тимофей (Тимошка) Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1705 ст.
Дочь: Матрёна Тимофеева
Отец ребёнка: Гурьев Тимофей (Тимошка) Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно