Бастрыкина Евдокия Ивлиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкина Евдокия Ивлиевна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Бастрыкин Емельян Евдокимович

Отец ребёнка: Бастрыкин Евдоким Игнатьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Бастрыкин Тимофей Евдокимович

Отец ребёнка: Бастрыкин Евдоким Игнатьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Васса Евдокимовна

Отец ребёнка: Бастрыкин Евдоким Игнатьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Домна Евдокимовна

Отец ребёнка: Бастрыкин Евдоким Игнатьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Бастрыкин Никифор Евдокимович

Отец ребёнка: Бастрыкин Евдоким Игнатьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Евдоким Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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