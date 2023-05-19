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Филипп Павлович

Место рождения

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Павел Никонов

Мать: Мелания Кононова

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Варвара Анисимова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Варвара Анисимова

Рождение ребёнка
25.10.1857

Сын: Осип Филиппович

Мать ребёнка: Варвара Анисимова

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.06.1868

Сын: Иван Филиппович

Мать ребёнка: Варвара Анисимова

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелания

Мать ребёнка: Варвара Анисимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Анисимова

Смерть
Неизвестно
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