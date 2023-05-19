Филипп Павлович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Павел Никонов
Мать: Мелания Кононова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Варвара Анисимова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Варвара Анисимова
Рождение ребёнка
25.10.1857
Сын: Осип Филиппович
Мать ребёнка: Варвара Анисимова
Рождение ребёнка
15.06.1868
Сын: Иван Филиппович
Мать ребёнка: Варвара Анисимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелания
Мать ребёнка: Варвара Анисимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Анисимова
Смерть
Неизвестно